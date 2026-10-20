S. Sabatini: "Vanoli è in confusione totale con i giocatori che Paratici non ha preso per lui. Non era tutta colpa di Grosso"

Sul proprio canale You Tube, il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha parlato brevemente anche di Fiorentina e delle difficoltà che sta vivendo la squadra viola.

Su Mastantuono

“Non mi ricordo dove dissi che Mastantuono era meglio lasciarlo dove era, che comunque era al Real Madrid. Ma messo a confronto domenica contro Liberali, è meglio Liberali di lui”.

Su Vanoli

“Non era tutta colpa di Grosso quando andava male la Fiorentina. Così come ora non è tutta colpa di Vanoli, che è in confusione con i giocatori di Paratici, che tra l'altro non sono stati presi per lui”.