S. Sabatini: "Vanoli è in confusione totale con i giocatori che Paratici non ha preso per lui. Non era tutta colpa di Grosso"
Sul proprio canale You Tube, il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha parlato brevemente anche di Fiorentina e delle difficoltà che sta vivendo la squadra viola.
Su Mastantuono
“Non mi ricordo dove dissi che Mastantuono era meglio lasciarlo dove era, che comunque era al Real Madrid. Ma messo a confronto domenica contro Liberali, è meglio Liberali di lui”.
Su Vanoli
“Non era tutta colpa di Grosso quando andava male la Fiorentina. Così come ora non è tutta colpa di Vanoli, che è in confusione con i giocatori di Paratici, che tra l'altro non sono stati presi per lui”.
💬 Commenti