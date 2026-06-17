L'Al Qadsiah piomba su Filip Kostic. Il serbo tentenna di fronte ai milioni arabi, ma la Fiorentina non molla

La Fiorentina ha la necessità di ridisegnare completamente il proprio reparto esterni durante questa sessione estiva di calciomercato. Sono tanti i nomi sul taccuino di Fabio Paratici, fra questi anche Filip Kostic.

L'interesse viola

L'esterno serbo, svincolatosi dalla Juventus e acquistabile a parametro zero, è alla ricerca di una sistemazione. In Italia, come riporta TMW, la Fiorentina è la squadra più interessata al calciatore, nel mirino anche del Venezia. La squadra del capoluogo toscano può vantare anche sul buon rapporto con l'agente del calciatore Alessandro Lucci (procuratore anche di Kean), con il quale è appena andato in scena un incontro di mercato molto importante per l'estete viola.

Soldi arabi

Il serbo è però finito nel mirino dell'Al Qadsiah, squadra araba dal budget faraonico. L'esterno, ormai ex Juventus, dovrà decidere se accettare la ricca proposta orientale e dire addio al calcio che conta, oppure continuare a cercare squadra in Europa. Nel secondo caso la Fiorentina è fra i team in prima fila.