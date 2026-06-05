Il caos continua in casa Lazio: il tifo è in protesta e rinuncia alla campagna abbonamenti
Non si ferma il caos in casa Lazio. Dopo l'ultima partita contro la Fiorentina, vinta 1-0 dai viola, Maurizio Sarri era stato chiaro sul momento del club in conferenza stampa. E infatti il tecnico ha lasciato la piazza biancoceleste, che ha ripiegato su Gennaro Gattuso.
Che protesta in casa Lazio
Il nodo principale del discorso resta la contestazione a oltranza della tifoseria della Lazio nei confronti del presidente Claudio Lotito. E la protesta, in effetti, non sembra volersi fermare. Anzi.
E la contestazione non si ferma
Come riporta ANSA, il tifo organizzato biancoceleste ha deciso in blocco di non sottoscrivere l'abbonamento, rinunciando alla propria presenza in campionato e in Coppa Italia. Eccezione sarà fatta per il derby, per il resto è annunciato il sostegno nelle trasferte.
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