Angeloni critico: "Non ci ascoltano, così la Primavera non forma i ragazzi"

Valentino Angeloni, direttore sportivo del settore giovanile della Fiorentina, è stato ospite dell'evento La Primavera della Serie A dal quale ha avuto modo di commentare determinate regole relative alle giovanili italiane.

Le parole di Angeloni

“Nessuno ci ha chiamato quando si fanno le regole, sono anni che parliamo tra di noi ma non siamo aiutati. La Primavera è diventata Under 20, avremmo dovuto fare il contrario”.

Una questione d'età

La critica di Angeloni si riferisce alle dinamiche di età relative alla Primavera, ritenuta troppo alta, un'asticella che danneggia il movimento giovanile che allontana i giovani dal professionismo, ritardandone l'inserimento.