Fenomeno nel preliminare, ma dopo i The New Saints...

C'è un Moise Kean versione campionato, fantastico, e uno versione Conference League che invece stenta (almeno dal punto di vista realizzativo).

Fenomeno nel turno preliminare

Ci sarà bisogno anche delle reti del centravanti per portare avanti in questa competizione la Fiorentina. L'ex Juve è stato fenomenale nel turno preliminare contro la Puskas Akademia segnando sia all'andata che al ritorno in una soffertissima doppia sfida con gli ungheresi. A segno anche contro i gallesi del The New Saints in apertura di maxigirone e poi…stop!

Servono le sue zampate

Qualche volta è stato lasciato a riposo, è vero, ma mancano le sue zampate in Europa, ora più che mai, perché siamo giunti in quella fase del dentro o fuori, senza più ulteriori prove d'appello. Sull'essere decisivo ci spera il giocatore, ci spera Palladino e ci spera anche tutto l'ambiente per poter portare avanti fino in fondo questo percorso verso la finale polacca.