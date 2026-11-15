Serata gladiatoria per Dragusin che annulla Lewandowski: "Ci siamo presi la rivincita. La fasica da capitano era il mio sogno"

Rivincita a pieno titolo per la Romania e per Radu Dragusin, che ieri ha portato i suoi alla vittoria contro la Polonia di Lewandowski, con una gran prova e con la fascia da capitano al braccio. Una vendetta dopo il 6-0 dell'andata, dove il centrale della Fiorentina era stato espulso al 22'. Nel post gara Dragusin ha parlato così:

“È stata la nostra rivincita contro la Polonia. Volevamo davvero vincere questa partita, perché all'andata avevamo subito una sconfitta molto dura, difficile da digerire, e ora siamo felici di aver vinto. Non credo sia una mancanza di grinta, la grinta c'è sempre stata. Nel calcio non c'è solo il bianco o il nero, sono i dettagli a fare la differenza. Eravamo ancora più motivati ​​a ottenere un buon risultato e credo che si sia visto in campo”.

L'esordio da capitano

"Indossare la fascia da capitano è un onore per me, lo sognavo fin da piccolo. Ogni calciatore vuole rappresentare il proprio paese ed essere capitano. È un onore e una grande responsabilità per me. Oggi è stato un momento bellissimo. Ogni partita è diversa, ma credo che la determinazione, l'ambizione e l'atteggiamento che abbiamo dimostrato ci porteranno a successi importanti. Siamo consapevoli che dopo quattro sconfitte si è creata un'energia negativa e tutti erano demoralizzati, sia i tifosi che noi. Ma abbiamo sempre creduto nel lavoro che facciamo e la vittoria di oggi è il risultato del nostro impegno”.