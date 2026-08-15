Esordio sfortunato per Comuzzo con il Torino. Parte titolare, ma si infortuna ed è costretto al cambio

Un esordio non fortunato quello di Pietro Comuzzo con il Torino, che è sceso in campo contro la Carrarese per i 32esimi di Coppa Italia.

L'infortunio

L'ex difensore della Fiorentina ha rimediato un infortunio alla tibia destra a metà del secondo tempo. Il calciatore granata si è accasciato e ha chiesto il cambio, poi avvenuto con Ismajli.

La situazione

Non sembra un problema serio, ma è da valutare con attenzione in vista dell'esordio in campionato della prossima settimana.