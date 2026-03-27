Mario Meluso, ex ds di Lecce, Spezia e Napoli tra le tante, ha commentato a TMW la lotta per la salvezza in cui è coinvolta ancora la Fiorentina.

“Per alcune squadra la lotta salvezza…”

Meluso ha dichiarato: “La lotta salvezza è avvincente. Per alcune squadre il loro Scudetto è la salvezza, ne so qualcosa per i miei trascorsi. Ci sono tante squadre in lotta, tra cui la Fiorentina che però è prevedibile si tiri fuori: ha una rosa di livello e gli investimenti fatti sono stati corposi”.

“Serve attenzione dal Cagliari in giù”

E sulla Fiorentina ha aggiunto: "I viola si salveranno, ma dal Cagliari in giù serve attenzione" .