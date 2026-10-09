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La Nazione: Ranieri, leadership riconquistata

Redazione /
La Nazione
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Il QS de La Nazione in edicola questa mattina parla delle possibili scelte di Vanoli in vista del Genoa e del rinnovo di Luca Ranieri con la Fiorentina

Prima pagina 

In prima pagina si legge: “Cinque dubbi per mr Vanoli”. 

Pagina 2

A pagina 2 si legge in alto: “Quattro ballottaggio e un'incognita. Attacco fasce e mediana. Il beneficio del dubbio. Ma ora c'è da decidere”. 

Pagina 3

A pagina 3: “Musica viola, canta Ranieri. Le battaglie e il contratto. Leadership riconquistata. Darò sempre il massimo”. 

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