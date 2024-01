Lucchesi ancora protagonista con la Ternana: esce dal campo e i suoi perdono contro il Venezia

Lucchesi e un'altra ottima prova con la Ternana

Pochi minuti fa si sono conclusi i primi anticipi della 22esima giornata di Serie B. Da seguire con attenzione la Ternana dei tanti ex viola, che questo pomeriggio era impegnata nella delicata trasferta di Venezia. Nonostante il risultato, 1-0 per i padroni di casa, anche quest'oggi il giovane viola Lorenzo Lucchesi è stato protagonista della partita. Buona prestazione del giovane difensore di proprietà della Fiorentina, che ha dato solidità e compattezza al reparto difensivo umbro.

Entrano anche altri due giocatori viola nel finale

Non a caso la sua uscita dal campo, al 79' per Sgarbi, ha permesso ai veneti di prendere campo ed in pochi minuti di segnare il gol vittoria. La rete decisiva di Busio arriva infatti all'84', soltanto 5 minuti dopo la sua sostituzione. Qualche minuto di partita anche per gli altri due ex viola Favasuli e Distefano, entrati rispettivamente al 72' e all'84'.