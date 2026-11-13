Noriega per il centrocampo della Fiorentina? L'agente è netto su queste voci di mercato

Il mercato di gennaio non è più così lontano e le prime voci iniziano a circolare tra tifosi e addetti ai lavori. Tra queste il presunto interessamento della Fiorentina per Erick Noriega, centrocampista del Gremio.

La duttilità tattica come migliore skill

Noriega è un mediano, ma in carriera ha ricoperto in molte occasioni anche il ruolo di difensore centrale. In casi estremi, più giocare anche sulla trequarti. Nell'anno solare 2026, il calciatore peruviano ha collezionato 46 presenze con il Gremio tra tutte le competizioni.

Viola lontana

Guillermo Zariquey, agente del giocatore, ha dichiarato a proposito delle voci sulla Fiorentina: "Sono solo speculazioni. Nulla è certo. Ho parlato con il direttore del Gremio perché, dopo tutto quello che è stato pubblicato, anch'io avevo dei dubbi. Nulla è arrivato al Gremio, nulla è arrivato a Erick e nulla è arrivato a noi. Assolutamente nulla. Lui è molto felice al Grêmio. È il terzo giocatore con più minuti giocati quest'anno. Capirete il perché".