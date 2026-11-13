Richiamo dalla Spagna per De Gea: due club di Liga sulle tracce del portiere della Fiorentina

Il futuro di David De Gea alla Fiorentina potrebbe riservare delle novità. Al portiere viola, reduce da qualche partita al di sotto dei suoi standard, non mancano di certo le pretendenti nel caso in cui volesse lasciare Firenze.

Possibile ritorno in Spagna

Stando a quello che riporta Fichajes.net, l'esperto portiere sarebbe finito nel mirino di Real Sociedad e Villarreal. I baschi devono prima valutare il futuro di Alex Remiro, mentre il sottomarino giallo vorrebbe accrescere il valore della sua rosa con profilo di status come quello del numero uno gigliato.

La situazione con la Fiorentina

De Gea è legato al club di Commisso da un contratto fino al 2028. La sensazione al momento è che non si muova quantomeno fino a fine stagione, ma gli scenari possono cambiare nelle prossime settimane.