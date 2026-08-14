In uscita... ma fondamentale: il paradosso di Soulé. E la permanenza dell'argentino a Roma non è più utopia

E' una situazione piuttosto inusuale quella che sta vivendo Matias Soulé, esterno argentino che piace anche alla Fiorentina. Il calciatore da una parte è ormai in uscita dalla Roma, dall'altra sta giocando praticamente tutte le amichevoli dei giallorossi e non è da escludere che scenda in campo anche alla prima giornata proprio contro la Fiorentina.

Lo scenario può cambiare

Una scelta forzata da parte di Gasperini, dal momento che a metà agosto l'ex Frosinone è ancora l'unico esterno offensivo in rosa. La Roma si sta muovendo in tal senso sul mercato, con il portoghese Mora che sembra ormai ad un passo. Il suo arrivo potrebbe però non bastare per liberare a cuor leggero Soulé e quindi, al netto delle offerte che potrebbero arrivare per lui, la sua permanenza nella Capitale almeno fino a gennaio non è più utopia.