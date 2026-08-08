Finalmente la telenovela Ruggeri arriva al termine: il difensore è ad un passo dal trasferirsi all'Aston Villa

Ormai quasi da un mese buono gli organi di informazione che si occupano di calciomercato, nel cercare di fare il punto sulle operazioni sul tavolo del DS della Fiorentina Fabio Paratici, hanno sottolineato come i Viola fossero molto interessati al terzino destro dell'Atletico Madrid Matteo Ruggeri. 30 giorni dopo la situazione sembra esser totalmente cambiata.

L'Aston Villa anticipa tutti per Ruggeri: l'offerta è difficilmente eguagliabile

Secondo quanto sottolineato questa mattina da Fabrizio Romano nelle ultime ore l'Aston Villa avrebbe trovato l'accordo definitivo con l'Atletico Madrid per assicurarsi le prestazioni del difensore classe 2002: la trattativa sarà a titolo definitivo, sulla base di una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Un'offerta che mette la parola fine al possibile interessamento viola, considerando che Paratici ha ancora un po' di budget a disposizione ma intende investirlo per assicurare a Grosso un esterno offensivo di livello.

Questo il tweet di Fabrizio Romano: