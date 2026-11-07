Aquilani deraglia, dopo la Fiorentina perde anche contro la "sua" Roma. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Da poco terminata la partita all'Olimpico di Roma, tra Sasssuolo e giallorossi.
La partita
Altra sconfitta per il Sassuolo di Aquilani, che dopo la pesante sconfitta interna contro la Fiorentina, perde anche fuori con la squadra di Gasperini. A segno per i padroni di casa Hermoso, Mora e l'autogol di Walukiewicz. La Roma sale a -1 dalla Lazio capolista, il Sassuolo rimane a 8.
La nuova classifica
La nuova classifica di Serie A: Lazio 28, Roma 27, Inter 25, Como 23, Milan 21, Frosinone 20, Juventus 17, Bologna 17, Cagliari 16, Napoli 14, Torino 14, Genoa 13, Atalanta 11, Lecce 10, Fiorentina 8, Sassuolo 8, Monza 7, Venezia 6, Udinese 5, Parma 5.
💬 Commenti