Dopo 15 giorni di pausa, causa sosta per le nazionali, la Fiorentina di Paolo Vanoli si appresta a tornare in campo per confermarsi dopo le ottime uscite con Sassuolo e Juventus. Davanti a se la truppa viola però si troverà il Monza: i viola scenderanno in campo infatti lunedì sera allo Stadio Brianteo, nell’ultimo posticipo della 12° giornata di Serie A. La squadra di Ivan Juric è una delle poche squadre ad esser riuscita a fare peggio dei viola, stazionando al terzultimo posto in classifica, ma c’è un fattore che strappa mezzo sorriso al tecnico croato.

Il Monza finora ha fatto peggio della Fiorentina, ma il casa le cose cambiano

Nelle prime 11 giornate di campionato il Monza ha dimostrato di avere due facce: c’è infatti grande differenza tra le prestazioni in casa e quelle fuori casa. Dei 7 punti conquistati fin qui dal Monza 6 sono stati strappati in gare casalinghe. Per la precisione quei sei punti, guadagnati proprio al Brianteo, sono frutto delle vittorie contro Sassuolo e Cagliari. Ma i dati, anche in casa, sono altalenanti perché dopo le due vittorie sopra riportate il Monza ha fatto registrare due sconfitte consecutive contro Napoli e Atalanta. Insomma se è vero che la quasi totalità dei punti sono arrivati in casa è altrettanto vero che le ultime uscite casalinghe non sono state all’altezza.

Juric vuole sfruttare il fattore campo e continuare a vincere in casa contro i Viola

Dopo la sosta il Monza affronterà la Fiorentina e dopo due settimane di lavoro la squadra di Juric può dimostrare sul campo che effettivamente il Brianteo può rappresentare quel fortino fondamentale per poter puntare alla salvezza in questo campionato. E se si studiano anche gli ultimi scontri diretti, almeno sulla carta, la sfida di lunedì sarà all’insegna dell’equilibrio: tanto nei precedenti quanto nei numeri della stagione in corso. Nei sei precedenti in Serie A, Monza e Fiorentina hanno conquistato due vittorie ciascuna, con altrettanti pareggi. Il bilancio delle sfide disputate in Brianza è leggermente favorevole ai padroni di casa: due successi biancorossi contro uno viola.