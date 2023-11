Lo striscione della Curva Sud prima di Milan-Fiorentina: "Abusi e violenze sulle donne, voi non siete uomini"

Prima che il direttore di gara decretasse l'inizio di Milan-Fiorentina, uno striscione enorme è stato esposto nella Curva Sud dei rossoneri. “Abusi e violenze sulle donne, ultimo rifugio di vili e meschini: VOI NON SIETE UOMINI”, firmato Curva Sud Milano.

La frase, ovviamente, fa riferimento all'omicidio di Giulia Cecchettin perpetrato da Filippo Turetta, l'ennesimo femminicidio che ha sconvolto il nostro paese. In questo weekend, come abbiamo potuto vedere anche con la Fiorentina, l'iniziativa da parte della Serie A ha preso piede per lanciare un messaggio forte.