Mastantuono: "La Fiorentina è una scelta importante per la mia carriera e mi piace la pressione. La partitella in spiaggia..."

Franco Mastantuono si presenta come nuovo calciatore della Fiorentina dalla sala stampa del Viola Park. L’argentino arrivato dal Real Madrid ha subito iniziato a spaziare tra vari argomenti rispondendo alle domande dei media presenti.

‘La Fiorentina scelta importante per la mia carriera’

“Ho scelto la Fiorentina perché mi ha presentato un progetto molto interessante, è in crescita e per me e la mia carriera era molto importante venire a Firenze. Sono molto contento della scelta che ho fatto. Il calcio italiano è uno tra i più importanti al mondo e mi è sempre piaciuta l'idea di giocare qui, spero l'esperienza mi aiuti a crescere molto come giocatore e passare un buon anno con la Fiorentina, che è la cosa più importante. La gente mi ha accolto molto bene, è stato molto bello. Non la vedo come una responsabilità, ma come un impegno, anche nei confronti dei compagni, perché la Fiorentina possa tornare ai vertici. È un momento molto importante per me, per tornare a giocare a calcio nel migliore dei modi, in un club importante come la Fiorentina”.

‘Sono un ragazzo normale che si diverte in spiaggia’

“Il mio ruolo? Sono a disposizione della squadra ed è sempre stato così, io mi sento a mio agio in fase offensiva, ma non ho alcun problema ad aiutare i miei compagni e seguirò le richieste dell'allenatore. Ho avuto il privilegio di giocare al River Plate e al Real Madrid, due squadre incredibili. C'è pressione ma la pressione fa parte del nostro sport, e a me piace, il nostro è un lavoro ma anche un gioco. Ho potuto giocare in stadi importanti e imponenti e questo mi aiuterà tanto. L'affetto della gente ricorda quello dei tifosi argentini. La partitella in spiaggia? Sono una persona normale come tutti, stavo giocando e mi sono divertito un po' coi ragazzi che erano lì. Per me è normale stare a divertirmi e giocare in spiaggia”