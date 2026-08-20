​​

header logo

Mastantuono: "La Fiorentina è una scelta importante per la mia carriera e mi piace la pressione. La partitella in spiaggia..."

Redazione /
Mastantuono
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Franco Mastantuono si presenta come nuovo calciatore della Fiorentina dalla sala stampa del Viola Park. L’argentino arrivato dal Real Madrid ha subito iniziato a spaziare tra vari argomenti rispondendo alle domande dei media presenti.

‘La Fiorentina scelta importante per la mia carriera’

“Ho scelto la Fiorentina perché mi ha presentato un progetto molto interessante, è in crescita e per me e la mia carriera era molto importante venire a Firenze. Sono molto contento della scelta che ho fatto. Il calcio italiano è uno tra i più importanti al mondo e mi è sempre piaciuta l'idea di giocare qui, spero l'esperienza mi aiuti a crescere molto come giocatore e passare un buon anno con la Fiorentina, che è la cosa più importante. La gente mi ha accolto molto bene, è stato molto bello. Non la vedo come una responsabilità, ma come un impegno, anche nei confronti dei compagni, perché la Fiorentina possa tornare ai vertici. È un momento molto importante per me, per tornare a giocare a calcio nel migliore dei modi, in un club importante come la Fiorentina”.

‘Sono un ragazzo normale che si diverte in spiaggia’

“Il mio ruolo? Sono a disposizione della squadra ed è sempre stato così, io mi sento a mio agio in fase offensiva, ma non ho alcun problema ad aiutare i miei compagni e seguirò le richieste dell'allenatore. Ho avuto il privilegio di giocare al River Plate e al Real Madrid, due squadre incredibili. C'è pressione ma la pressione fa parte del nostro sport, e a me piace, il nostro è un lavoro ma anche un gioco. Ho potuto giocare in stadi importanti e imponenti e questo mi aiuterà tanto. L'affetto della gente ricorda quello dei tifosi argentini. La partitella in spiaggia? Sono una persona normale come tutti, stavo giocando e mi sono divertito un po' coi ragazzi che erano lì. Per me è normale stare a divertirmi e giocare in spiaggia”

Notizie correlate
💬 Commenti (4)