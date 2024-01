VIDEO - Il neo acquisto Faraoni eredita il vecchio numero di maglia di Gonzalez. Il primo allenamento in vista del match di domani

Con un video attraverso i propri canali social, la Fiorentina ha mostrato come è andato il primo giorno di Marco Davide Faraoni da nuovo giocatore gigliato.

Le prime immagini di Faraoni

La scelta del numero di maglia

Come si può notare, Faraoni ha scelto la maglia numero 22, lo stesso che ha portato Nico Gonzalez per le prime due stagioni a Firenze. Inoltre, nel video si possono ammirare le prime corse dell'ex Hellas sui prati del Viola Park… ma domani sarà subito Artemio Franchi. Faraoni, infatti, è stato convocato per il match contro l'Udinese.