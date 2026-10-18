Panchina prevista anche oggi per Pote, ancora alla ricerca della forma migliore

Ci sono alcuni profili che il mercato aveva presentato alla Fiorentina e che si credeva potessero avere un impatto più diretto su questo inizio di campionato.

Tempo di adattamento

Tra forma fisica e adattamento, ad alcuni è servito e tuttora serve più tempo per adattarsi alla nuova avventura a Firenze. Tra questi c'è Pedro Gonçalves, che Vanoli ha detto essere pronto ma che anche oggi partirà dalla panchina.

Decisione prevista

Una decisione annunciata e prevista, con il portoghese ex Sporting Lisbona che ancora è alla ricerca della migliore forma fisica. Lo riporta il Corriere dello Sport.