Fiorentina-Pellegrino, c'è l'accordo. Affare in chiusura col Parma

Mateo Pellegrino è ormai ad un passo dalla Fiorentina. Il centravanti argentino classe 2001 è pronto a trasferirsi a Firenze per circa 20 milioni di euro. L'accordo tra il calciatore e la Fiorentina c'è, affare in chiusura col Parma.

Piccoli saluta

Fabrizio Romano si è appena espresso con decisione su X in merito all'imminente completamento dell'operazione. Niccolò Ceccarini fa sapere che i club stanno discutendo sulla formula, se titolo definitivo o obbligo condizionato.

Il domino di pu te

La conseguenza sarà l'uscita di Roberto Piccoli, pronto a passare al Bologna con l'olandese Thijs Dallinga che uscirà dai felsinei firmando per i tedeschi del Colonia.