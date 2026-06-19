Il Bologna non eserciterà il riscatto per Sohm, che torna alla Fiorentina. Che grana per i viola!

Secondo quanto riporta SportMediaset, il Bologna ha deciso di non esercitare il riscatto per Simon Sohm, giocatore arrivato in prestito dalla Fiorentina a gennaio che ha portato in viola (ma a titolo definitivo dopo l'obbligo di riscatto condizionato) Giovanni Fabbian.

Sohm di rientro

E così la Fiorentina dovrà gestire anche il centrocampista svizzero, reduce da sei mesi a Firenze a tratti disastrosi, per poi ritrovare piano piano minutaggio con il Bologna, mettendo insieme 16 presenze totali tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.

Riscatto

Il riscatto era stato fissato a 13 milioni, qualche milione in meno di quanto la Fiorentina lo aveva pagato un anno fa al Parma. Adesso ci sarà da capire come la società viola gestirà questa situazione di certo non facile, ascoltando anche l'opinione di Grosso.