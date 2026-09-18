Vanoli: "Il doppio play può essere utile, ma dipende dalla partita. La priorità è l'equilibrio. In attacco ho una grande fortuna..."

Paolo Vanoli, nella conferenza stampa in vista della sfida al Napoli, ha parlato degli assetti tattici della squadra ed anche del crescente affiatamento all'interno del gruppo.

Doppio regista

“Il doppio play può servire in alcune partite, anche perché abbiamo tanta qualità dal centrocampo in avanti. E' essenziale però trovare l'equilibrio e la continuità. Abbiamo giocatori giovani e qualitativi, ma dobbiamo mantenere l'equilibrio anche in fase difensiva. In queste ultime due partite siamo riusciti un po' a farlo, anche alzando la linea difensiva e recuperando il pallone in avanti. Contro il Napoli però saremo presuntuosi a dire che non soffriremmo”.

Grigliata di gruppo

"La cena? Abbiamo fatto la tanto richiesta grigliata. L'abbiamo fatta a basso profilo perchè siamo vicini ad una partita, ma è stata una bella cosa e, quando ci sarà l'occasione o qualcosa per cui festeggiare, potrò anche ricambiare. Sono cosa che a me piacciono molto perchè sono giovani e devono esprimere le loro emozioni".

Chi gioca davanti?

“Ho la fortuna di poter scegliere davanti. In base alla partita e all'avversario metto la punta con le caratteristiche migliori. Sono diversi e mi offrono possibilità differenti, la cosa bella è che posso scegliere. Un attaccante vuole sempre fare gol, ma l'importante adesso è lavorare per la squadra”.