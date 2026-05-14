La FITP risponde alla Lega, Binaghi: "L'Atp non sposta la finale perche un deficiente ha fatto il calendario del calcio con i piedi"

Questo pomeriggio il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, ha voluto dire la sua sulla polemica innescata dalla coincidenza tra la finale degli Internazionali di tennis e il derby di Roma:

"Non penso che l'Atp sposti la finale perché il calendario del calcio è fatto con i piedi. Mi dispiace perché De Siervo e Simonelli sono due dirigenti seri, preparati e onesti. lo credo siano i migliori dirigenti del calcio attualmente, non credo siano stati loro i responsabili. Ma che si sia fatto un calendario lo scorso giugno mettendo il derby di Torino durante le Finals, poi per fortuna anticipato, con un dialogo che io ho avuto con De Siervo, poi qui rimane la finale di Coppa Italia il mercoledi e il derby capitolino durante gli Internazionali, sono grandi coincidenze. Andreotti cosa diceva: a pensar male si fa peccato, ma a volte non si sbaglia”.

“Chiedete all'opinione pubblica cosa sia meglio spostare tra i due eventi”

Il numero uno della Federtennis ha anche commentato la proposta della Lega Calcio Serie A, bocciata dalla Prefettura, di anticipare di mezz'ora l'inizio del derby e posticipare sempre di mezz'ora quello della finale singolare maschile: "Provate a chiedere all'opinione pubblica se oggi dobbiamo spostare l'orario noi o il calcio. Noi lo abbiamo fatto per 25 anni. Ma al di là del fatto che sono meccanismi diversi e loro possono organizzare il calendario come vogliono, noi non siamo proprietari dei diritti che gestisce l'Atp e ci sono tanti Paesi collegati”.

“L'Atp non sposta la finale perche un deficiente ha fatto il calendario del calcio con i piedi”

Ha poi concluso: “Abbiamo un torneo che è parte di un circuito internazionale, c'è qui il supervisor dell'Atp che non credo possa spostare l'orario perché c'è un deficiente, come ha scritto anche il Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del calcio fatto con i piedi"