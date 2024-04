Kean adesso farebbe carte false per lasciare la Juventus e andare a giocare. La Fiorentina ancora sull'attaccante, ma non è la sola in Italia

Come riporta Tuttosport, in estate Moise Kean tornerà nuovamente sul mercato, visto il poco impiego alla Juventus. L'ingaggio è importante, scrive il quotidiano, ma il giocatore è pronto a ridurselo per rimettersi in gioco.

Anche il costo del cartellino non è propriamente alla portata, ma tra i club interessati all'attaccante italiano ci sono Fiorentina, Bologna e Genoa. La società viola tornerà sul mercato per cercare una soluzione ai problemi offensivi di questa stagione.