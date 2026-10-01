Corriere dello Sport-Stadio: Vanoli sta portando Atta nel cuore della Fiorentina

Due pagine dedicate alla Fiorentina dal Corriere dello Sport-Stadio.

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Il quotidiano sportivo apre con: “Atta nel cuore della Viola”. Sottotitolo: “Vanoli lo sta portando a regime per inserirlo nel suo 4-2-3-1”. In taglio basso: “Parte atletica e tattica: tutti sotto pressione”.

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Presenti delle dichiarazioni: “Fagioli ”Ora sono sfacciato". Il centrocampista aggiunge: “Mi sento maturato e perfino più cattivo sotto alcuni aspetti: certe esperienze fanno crescere”. Infine: “Pellegrino ”C’è un’altra energia".