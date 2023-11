Posizione curiosa quella di Pietro Lo Monaco, direttore sportivo, che a TVPlay ha parlato del possibile episodio da rigore in Fiorentina-Juventus a favore dei viola. Queste le sue parole:

“Perdiamo ore a parlare di cose che nulla hanno a che vedere con il calcio. Andare a fare minuti interi parlando di cose soggettive e legate al momento… Non è stato rivelato niente e non ha cambiato nulla. La Fiorentina ha chiuso la Juve in area di rigore e la Juve si è difesa di settore”