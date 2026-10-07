Un ex giocatore della Fiorentina spera un ritorno in Serie A: "Se mi chiamano, ci sono"

La Serie A non sarà più il campionato più bello del mondo, ma comunque continua a suscitare un certo fascino in chi l'ha frequentata anche di recente. Emblematiche in questo senso le ultime dichiarazioni di Jordan Veretout, portato in Italia proprio dalla Fiorentina nell'estate del 2017.

Candidatura giallorossa

Intervistato da Rete Sport il centrocampista francese, che dopo la Fiorentina ha vestito la maglia della Roma, ha detto: "Sto bene qui (ora vive a Doha, ndr): una vita spettacolare, la cosa più importante per me è la famiglia e lo devo fare anche per loro. Se la Roma mi chiama, mia moglie dice che vuole tornare nella capitale. Non sono finito, posso dare ancora una mano, se la Roma vuole io ci sono".

"Gasp mi voleva"

L'ex viola si vedrebbe bene nella Roma di Gasperini: "Per caratteristiche mi sarei divertito, sicuramente sarei migliorato ancora. In Francia a Marsiglia avevamo Tudor che giocava con un sistema simile. Mi avrebbe fatto piacere esser allenato da lui, quando ero a Roma l’Atalanta mi voleva e quindi penso che il mister Gasperini mi volesse con lui".