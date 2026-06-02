Il procuratore Francesco Nicolato è intervenuto oggi a Radio Bruno per parlare dei primi profili di mercato accostati alla Fiorentina, tra cui il portoghese Gustavo Sà. L'agente ha poi parlato anche di Paolo Vanoli.

“Gustavo Sà è un profilo giovane e molto interessante, inserito nella lista dei 100 migliori talenti mondiali Under 20. L'ho visto giocare diverse volte ed è uno dei talenti più promettenti del campionato portoghese, che però ha un mercato con cifre importanti. La qualità dei giocatori portoghesi è cresciuta molto negli ultimi 20 anni, con programmi di sviluppo ben fatti dai club e dalla Nazionale".

‘Prezzo alto e tanta concorrenza, dura per la Fiorentina’

“Sà è un giocatore che valuto tra i 20 e i 30 milioni di euro. Se ha mercato, potrebbe essere dura per la Fiorentina convincerlo. È un calciatore che ha inventiva e tecnica, è un assist man. Nel 4-2-3-1 dietro la punta è nel suo ruolo ideale, ma può giocare anche mezzala o esterno. Ha anche grande fisicità, alto 189 cm e sa interpretare bene le due fasi”.

‘Kean verrà ceduto’

Infine, su Vanoli: “Lo stimo e lo conosco da quando allenava in serie D. È un allenatore molto preparato e ha fatto una gran cosa a Firenze prendendo una squadra disperata e salvandola. Con Paratici si è scelto resettare, ci saranno molte cessioni… inclusa quella di Kean, per iniziare un nuovo corso”.