Questo pomeriggio l’ex difensore della Fiorentina Daniele Carnasciali, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di analizzare il momento attuale della Fiorentina, a pochi giorni dalla super sfida contro la Juventus. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“L’idea che mi sono fato vedendo le ultime partite dei viola, ma non so se sia giusta o meno, è che purtroppo quello che è successo a Bove ha scosso l’ambiente. Oltretutto è un giocatore che nel centrocampo della Fiorentina rendeva molto, facendo tutto quello che gli veniva chiesto da Palladino: senza di lui alcuni equilibri vengono meno, soprattutto perchè adesso in rosa non c’è un giocatore con le stesse caratteristiche dell’ex Roma”.

"Il calo dei giocatori fondamentali ha portato al momento attuale"

Ha anche aggiunto: “Se a questo poi si somma il calo di rendimento di alcuni di quei giocatori considerati fondamentali per il gioco, e mi riferisco a Kean e a qualcun altro, con la panchina che la Fiorentina si ritrova è chiaro che si possa avere un periodo di appannamento come quello che sta vivendo adesso: la panchina non è assortita come quelle di altre squadre. Adesso alle porte ci sono le difficili sfide contro Juventus e Napoli, voglio vedere come reagirà la squadra. Un calo del genere, dopo alcuni mesi a mille all’ora, sinceramente me lo aspettavo”.

“Nella rosa della Fiorentina non c'è un giocatore delle caratteristiche di Bove”

Ha poi concluso parlando di chi possa essere il sostituto di Bove: “In rosa come ho già detto non c’è un profilo anche solo simile a Bove e lo ha detto lo stesso Palladino, la dirigenza dovrà provare a vedere se riesce a trarre qualcosa dal mercato. In questo momento il mister sta cercando nuove soluzioni con quello che ha, e quando sei costretto a cambiare qualcosa è possibile che si sposti qualche equilibrio, portando con se qualcosa di negativo”.