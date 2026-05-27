Un matrimonio tutt'altro che certo: il grande nome che mette in discussione l'arrivo di Italiano a Napoli
Una candidatura forte, ma non esclusiva. L'ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è in pole position per sedere sulla panchina del Napoli nella prossima stagione ma, secondo quanto riporta Sky Sport, non è l'unico nome sul taccuino di De Laurentiis.
Allegri o Italiano?
L'altra opzione conduce infatti a Max Allegri, appena esonerato dal Milan. Oggi si terrà un incontro con il Napoli, pronto ad offrirgli un contratto biennale. Domani sarà invece la volta di un nuovo vertice con Italiano, per il quale però persiste il problema di liberarsi dal Bologna. La decisione finale, ad ogni modo, spetterà a De Laurentiis.
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