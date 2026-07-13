Pongracic ha un nuovo allenatore in Nazionale: ecco chi è

La Croazia di Pongracic ha un nuovo allenatore. Dopo le dimissioni post eliminazione dal Mondiale di Zlatko Dalic, la federcalcio croata ha annunciato il nuovo CT.

Il nuovo allenatore

Sarà l'ex nazionale Slaven Bilic il nuovo commissario tecnico della Croazia. L'allenatore, 57 anni, era già stato ct dal 2006 al 2012 e aveva raggiunto i quarti di finale di Euro 2008.

Le altre esperienze

Dopo quell'esperienza ha allenato diverse squadre, tra cui il West Ham in Premier League e il suo ultimo incarico da allenatore è stato nella stagione 2023/24 in Saudi League.