Barisic: "Sarebbe triste se pensassimo alla Fiorentina. Il nostro presente si chiama Debrecen"

Oggi è la giornata in cui si disputeranno le gare d'andata del terzo turno dei preliminari di Conference League. Un occhio di riguardo i tifosi della Fiorentina dovranno averlo per il match tra il Rapid Vienna e il Debrecen VSC, perché dalla vincente di questa sfida (ritorno previsto tra sette giorni) uscirà l'avversaria dei viola nei play off.

Nel frattempo, l'allenatore dei viennesi, Zoran Barisic ha detto: "Sarebbe triste se pensassimo alla sfida coi viola. Non pensiamo alla Fiorentina. Ci concentriamo solo sul presente, e quello si chiama Debrecen".