Un club di Ligue 1 torna alla carica per Richardson. La situazione

L'interesse del Nizza per Amir Richardson non è una novità: il club francese già nelle scorse sessioni di mercato aveva provato a riportare Francia il calciatore della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Media Foot, ora i rossoneri sarebbero pronti a tornare alla carica per il centrocampista classe 2004.

Il Nizza su Richardson

Secondo quanto sottolinea Media Foot, il Nizza apprezzerebbe particolarmente le doti atletiche e tecniche di Richardson, nonostante la sua seconda metà di stagione in prestito al Copenhagen non sia andata affatto bene, con pochissimi minuti giocati e tantissime esclusioni.

Altro prestito?

La formula preferita dal club della Costa Azzurra per provare a chiudere l'operazione è quella del prestito. Per Richardson si tratterebbe di un ritorno in Ligue 1, campionato che conosce bene e nel quale ha già vestito le casacche di Le Havre e Reims.