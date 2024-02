Il tecnico del Lecce Roberto D'Aversa ha commentato la vittoria per 3-2 contro la Fiorentina in conferenza mettendone in risalto l'importanza: “Una vittoria di cuore e di prestazione. Ci siamo ritrovati di nuovo sotto ma questi ragazzi hanno dimostrato che quando si va in campo uniti si ribalta il risultato. Aver visto tutti i giocatori, anche quelli in panchina, esultare coi propri compagni è importante. Ci tenevamo a vincere per i nostri tifosi, che hanno portato numeri importanti dentro e fuori casa”.

“L'errore di Falcone su Beltran? Una mia richiesta”

E sull'errore del portiere Falcone sul gol del centravanti viola Beltran afferma: "Scherzando ho detto a Falcone che se non avesse fatto quello che ha fatto non avremmo vinto, perché ci ha dato la scossa. Il suo errore è una mia richiesta, perché voglio che la squadra per andare a far gol costruisce in un certo modo. Falcone sta facendo un campionato straordinario, credo meriti una convocazione in nazionale. Giocare il pallone dietro ti porta a creare una mentalità e a creare le palle gol clamorose".