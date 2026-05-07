Paratici fa cassa per trovare risorse per il mercato
Fabio Paratici. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il prossimo mercato della Fiorentina vivrà di alcune fasi ben diverse tra loro.
Cessioni prima
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo, Fabio Paratici, prima di tutto si concentrerà sulle cessioni che, almeno teoricamente, dovrebbero essere diverse.
Soldi per il mercato
Queste serviranno a far entrare in cassa soldi preziosi da reinvestire sul mercato. Anche perché non bisogna dimenticarsi il fatto che la Fiorentina dovrà riscattare obbligatoriamente sia Giovanni Fabbian che Marco Brescianini (27 milioni di euro il costo complessivo per i due).
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