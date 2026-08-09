Martinelli para un rigore... Ma il collega granata fa addirittura meglio! Il suo Avellino si arrende al Toro - VIDEO

Il giovane portiere di proprietà della Fiorentina, Tommaso Martinelli, è appena approdato in prestito all'Avellino. Il classe 2006 sta già mettendo in mostra il proprio talento nelle amichevoli estive.

Memorial Criscitiello

Nella serata di ieri è andato in scena il quarto Memorial Sandro Criscitiello, che ha visto scontrarsi il Torino e l'Avellino. Per decretare il vincitore del torneo estivo sono stati necessari i calci di rigore, in cui i portieri sono stati assoluti protagonisti.

Portieri protagonisti

Martinelli è riuscito a parare il primo rigore del Torino, negando il gol all'attaccante scozzese Che Adams. Il suo giovane "collega" Mascardi ha fatto però ancora meglio, parando tre rigori all'Avellino e portando il trofeo in casa Toro.