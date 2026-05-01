Un nuovo innesto nello staff medico della Fiorentina. Ecco chi è e il suo ruolo (a stretto contatto con Kean)

C'è una novità all'interno dello staff medico della Fiorentina, un settore che ultimamente è stato ampiamente sotto la lente d'ingrandimento dell'opinione pubblica viola visti i tanti infortuni occorsi ai giocatori a disposizione di Paolo Vanoli.

Il nuovo innesto

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, la figura che è stata affiancata allo staff medico societario già presente al Viola Park è quella Francesco Bordoni, che nel suo curriculum ha un doppio titolo da fisioterapista e quello da insegnante ISEF.

Il ruolo

Bordoni è specializzato in particolare nell'aspetto posturale e nel riequilibrio. In queste settimane al Viola Park si sta occupando nello specifico dell'infortunio di Moise Kean, con il percorso di recupero che riprenderà il 5 maggio, al rientro a Firenze dell'attaccante.

Vecchie conoscenze

Le conoscenze di Bordoni all'interno della Fiorentina sono sia Roberto Goretti, che il team manager Simone Ottaviani. Il fisioterapista ha infatti a lungo collaborato con il Foligno, squadra che è stata nel passato di Ottaviani.