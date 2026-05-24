Ambrosini e l'addio al Milan con destinazione Firenze: "Ero disorientato, piansi in mezzo ad un campo di Milanello"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista di Fiorentina e Milan, ha raccontato a Cronache di Spogliatoio il difficile addio ai rossoneri con destinazione Firenze.

L'addio difficile al Milan

"Il giorno prima all'addio a San Siro, ricordo il senso di solitudine che ho percepito - racconta Ambrosini - Andai a piangere da solo in mezzo ad un campo di Milanello, non volevo che mi vedesse nessuno. Era un misto di paura, tristezza e disorientamento. Lì capisci che è finito. Quella roba lì è finita".

L'esperienza a Firenze

Ambrosini, dopo il difficile addio al Milan, ha vissuto una stagione con la maglia viola addosso. Un anno in cui si è rimesso in gioco e, con la sua esperienza, ha aiutato la Fiorentina nella sfortunata lotta Champions. Un'esperienza corta, ma che il popolo viola e il giocatore ricordano con affetto.