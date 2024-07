Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio spaziando a 360 gradi sulle dinamiche di casa Fiorentina, dal campo al mercato.

“L’unica speranza è che si ripeta il caso di Nastasic e Savic, una delle più grandi operazioni degli ultimi 20 anni della Fiorentina, quando i viola presero soldi e un calciatore che si rivelò fortissimo. La speranza è che ne arrivi uno altrettanto bravo o ancora migliore. Vero che la scorsa è stata la meno convincete tra le sue stagioni, ma è un punto di rfiermnto. Ora i centrali da prendere sono tanti, dato che Palladino gioca con 3 difensori. Ne servono almeno 2 più un giovane, come Comuzzo”.

‘Alla Fiorentina mancano sempre più calciatori, anzichè diminuire’

“È un mercato nel quale mancano sempre più calciatori alla Fiorentina, anzichè diminuire. Ikone e Nzola si allenano a parte, Milenkovic se ne va, i 3 a scadenza sono andati via…ricordo che Palladino disse che l’ossatura sarebbe rimasta la stessa, invece non sembra proprio così. Non so cosa sia rimasto nella Fiorentina, anzichè avere certezze, si prosegue nella direzione delle incertezze. Non sono i tempi giusti per creare la squadra, ma il mercato finisce tra 40 giorni, vediamo cosa succederà. La Fiorentina però mi sembra decisamente attardata, per quello che dovrebbe essere un anno zero”.

‘Kean scommessa pagata caro, non voglio pensare alla cessione di Nico’

“È arrivato Kean che è una scommessa, pagata cara. Se Nzola poteva essere una mezza scommessa dopo lo Spezia, Kean la è completamente. Ricordiamo che Beltran tornerà tardi dall’Olimpiade. Spero che non ci siano storie attorno a Gonzalez, sarebbe un disastro e il ridimensionamento sarebbe preoccupante e inspiegabile. Non credo oggi alla cessione di Nico e non voglio pensarci. Immagino che dietro a Kean un altro attaccante ci dovrà essere”.