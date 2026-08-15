Corriere dello Sport-Stadio: Ora l'ala da regalare a Grosso. Un centrocampo da sfoltire
Due, le pagine sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio.
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Apertura sulla gara di ieri: “E' tutta un’altra viola”. Sottotitolo: “Da Gud a Ndour: spettacolo contro un buon Benevento”. Di spalla il commento: “Le risposte dei vecchi”.
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Sul mercato: “Bakayoko è l’esterno che piace”. Occhiello: “Non si ferma il mercato viola: la priorità resta l’ala da regalare a Grosso e c’è anche da sfoltire il centrocampo”.
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