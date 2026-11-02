Martínez Quarta fa infuriare i tifosi del River. Pantich: "Non può continuare a indossare questa maglia"

L’espulsione dopo appena pochi minuti, una partita subito compromessa e una sconfitta contro il Boca Juniors che ha alimentato il malumore. Lucas Martínez Quarta è diventato uno dei principali bersagli delle critiche di una parte della tifoseria del River Plate dopo il Superclásico perso 1-0 alla Bombonera. Numerosi sostenitori hanno manifestato la propria irritazione nei confronti dell’ex difensore della Fiorentina.

La trattenuta su Miguel Merentiel, seguita dall’intervento del VAR e dal cartellino rosso, ha costretto il River ad affrontare quasi tutta la gara in inferiorità numerica. Un episodio che ha riacceso le contestazioni sul rendimento del centrale.

“Una maglia che non può più indossare”

Tra i giudizi più severi spicca quello del giornalista Renzo Pantich: “Non può continuare a indossare la maglia del River”. Pantich ha spiegato che avrebbe preferito Lautaro Rivero dall’inizio e ha contestato a Martínez Quarta una successione di errori, mettendone in discussione il posto in squadra.

Anche il Var nel mirino

La reazione dell’ambiente non è stata comunque unanime. Accanto alle accuse al giocatore, molti hanno indirizzato la propria rabbia verso arbitro e VAR. L’ex presidente Rodolfo D’Onofrio ha contestato duramente la decisione sui social: una polemica che si è così sviluppata su due fronti, tra gli errori rimproverati al difensore e la gestione arbitrale del Superclásico.