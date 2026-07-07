L'ex maestro dei portieri della Fiorentina potrebbe andare a finire alla Juventus

Non è stato un anno assolutamente positivo per la retroguardia della Juventus, in particolare per il reparto degli estremi difensori bianconeri.

Un ex Fiorentina a Torino?

Michele Di Gregorio è spesso finito al centro delle polemiche e anche per questo la società piemontese ha avviato i colloqui con Marco Savorani, ex preparatore dei portieri della Fiorentina con Italiano, a Firenze dal 2023 al 2024. Lo riporta Alfredo Pedullà.

In casa viola

Dal canto suo la società viola ha ingaggiato ufficialmente da qualche settimana Claudio Filippi, altro super esperto di portieri che lavorerà fianco a fianco con Grosso.