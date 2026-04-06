Džeko: "Non ho mai giocato con il dolore. Ecco cosa dicono i medici sul mio rientro"
L'ex attaccante della Fiorentina Edin Džeko ha parlato a Sky Sport Germania del suo infortunio alla spalla subito in Bosnia-Italia e della sua partecipazione ai Mondiali.
Le parole di Džeko
Queste le sue parole: “Onestamente, non so quanto durerà e non posso dire che tornerò tra due, tre o quattro settimane”
La diagnosi
“La diagnosi? I medici dicono un mese di pausa, ma tra due vedremo come andranno le cose e come mi sentirò. Però non ho mai giocato con il dolore”.
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