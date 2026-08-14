Scarcerato l'aggressore di Torreira. E ora l'ex centrocampista della Fiorentina vuole scappare da Istanbul

Uno dei più grandi amarcord della storia moderna della Fiorentina è rappresentato da Lucas Torreira. I tifosi non hanno mai perdonato alla proprietà di non averlo riscattato dopo quella prima, straordinaria stagione con la maglia viola e tutt'ora lo ricordano con nostalgia e anche un po' di rammarico per quella che sarebbe potuta essere la sua storia a Firenze.

Un luogo non sicuro

Dopo la Fiorentina Torreira è approdato al Galatasaray, ma adesso la sua avventura in Turchia potrebbe finire. Il calciatore avrebbe infatti chiesto al proprio procuratore Pablo Bentancur di trovare un'altra sistemazione per motivi di sicurezza personale. Lo scorso maggio Torreira era stato aggredito all'esterno di un locale di Istanbul da parte di un malvivente che, dopo pochi mesi in carcere, è stato liberato proprio in questi giorni.