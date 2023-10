L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Baiano ha parlato della situazione attuale in casa viola, in vista della partita contro il Napoli. Ecco le sue parole a Vikonos: “Domenica ci aspetta una partita tra due squadre che hanno il bel calcio nel DNA, due bellissime proposte. Sarà una gara aperta a tutti i risultati, anche perché è un buon momento per entrambe”.

Sulla Fiorentina: “Concede tanto e non ha grandi difensori, però gioca molto bene a pallone. Può entrare in difficoltà quando gli avversari ripartono. Il valore aggiunto è senza dubbio Gonzalez; stupisce la sua elevazione e bravura nel colpo di testa, nonostante la sua altezza. Ha una marcia in più”.

Su Arthur: “Si è evidentemente perso quando è arrivato in Europa, ma è un centrocampista importante e lo sta dimostrando in viola. Bravo Italiano a dargli la possibilità di recuperare con tanta fiducia”.