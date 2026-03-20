Un Kean furioso al momento del cambio: scalcia la panchina e manda a quel paese Vanoli... Che nel post partita lo perdona (e minimizza)

La prestazione di ieri sera non è certo stata una delle migliori in maglia viola per Moise Kean. Il bomber della Fiorentina, tornato da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per un paio di settimane, è sembrato molto nervoso durante il match, mal digerendo poi la decisione di Vanoli di sostituirlo con Piccoli.

La partita dell'attaccante viola

Un'ora di gioco con nessun lampo, pochi palloni a disposizione e anche poco di quel lavoro sporco che per lungo tempo è stato il suo marchio di fabbrica. Un Kean insomma ancora visibilmente lontano dalla forma fisica ottimale. Forse proprio per questa sua prestazione incolore Kean è sembrato molto nervoso al momento della sua sostituzione.

Il battibecco con Vanoli

Il nervosismo dell'attaccante viola si è trasformato in un battibecco col tecnico Vanoli: qualche parola di troppo, gesti particolarmente eloquenti che invitavano il tecnico ad andare a quel paese e un paio di calci di frustrazione alla panchina… Niente che non si sia già visto su un campo di calcio, ma segno evidente della poca tranquillità del ragazzo.

Le parole del tecnico

Vanoli però sembra vederci del positivo dall'atteggiamento del classe 2000: “Sono contento, quando c'è l'arrabbiatura è buon segno" ha detto il tecnico cercando di smorzare sul nascere la polemica.