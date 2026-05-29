La Fiorentina attende Grosso: l'allenatore si deve liberare dal Sassuolo e la chiave potrebbe essere... Nzola!
La Fiorentina rimane in attesa di Fabio Grosso, allenatore ancora di proprietà del Sassuolo che nelle prossime ore si dovrebbe liberare dai colori neroverdi per approdare in viola.
Cosa manca?
E per l'ufficialità manca proprio questo passaggio: che Grosso si liberi dal Sassuolo, visto il contratto che lo lega alla società emiliana fino al 2027. Manca l'incontro con Carnevali per definire il tutto, ma la buonuscita potrebbe essere concordata anche con la Fiorentina.
La possibile chiave
Come scrive La Gazzetta dello Sport, la chiave per sbloccare il tutto potrebbe essere M'Bala Nzola, attaccante neroverde ma in prestito dalla Fiorentina, che il Sassuolo vorrebbe riscattare. Uno sconto parziale o totale potrebbe sbloccare la situazione e portare Grosso a Firenze. Per lui pronto un contratto di due anni a 1,2 milioni a stagione.