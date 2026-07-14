Auf wiedersehen Robin: accordo trovato per il ritorno in Germania di Gosens, già fissate le visite mediche
Dopo un primo momento di incertezza, la sua esclusione dai convocati per il ritiro non aveva lasciato spazio a interpretazioni: Robin Gosens, come previsto, sarà il prossimo giocatore a lasciare la Fiorentina.
Si concretizza l'interesse
Lo riporta la BILD: l'accordo tra Robin Gosens e lo Schalke 04 è vicinissimo, tanto che ‘le visite mediche dovrebbero già arrivare in questa settimana’: la data più probabile sembra essere quella di giovedì. Operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 2.5mln, bonus compresi. Trattativa in dirittura d'arrivo: d'altronde, proprio la squadra di Gelsenkirchen sembrava in pole position per firmare con l'esterno tedesco.
Auf wiedersehen!
77 presenze con la Fiorentina, condite da 12 gol e 13 assist: Gosens si prepara a tornare in Germania, dove però ha trascorso solo una stagione della sua carriera, stavolta con la sua squadra del cuore, di cui è apertamente tifoso. E per la quale, si legge, avrebbe rinunciato a una cospicua riduzione di stipendio.