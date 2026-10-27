Dieci milioni di dollari per portare Cabral a giocare in Messico

Il Tigres non rinuncia ad Arthur Cabral. Il rendimento fin qui deludente dell’ex attaccante della Fiorentina, oggi al Botafogo, ha alimentato nel club messicano la convinzione di poter convincere la società brasiliana a cederlo a titolo definitivo.
Dieci milioni di dollari
La dirigenza dei Felinos ha pronta un’offerta da 10 milioni di dollari e vorrebbe accelerare, con l’obiettivo di chiudere i primi acquisti per la prossima stagione già a novembre. Il giocatore, 28 anni, è legato al Botafogo fino al 31 dicembre 2028.
Un progetto da illustrare
Il Tigres valuta anche l’invio di alcuni dirigenti per incontrare lo staff di Cabral e illustrargli il progetto. Per assicurarsi il brasiliano, considerato il piano A per l’attacco, il club sarebbe disposto a liberare spazio nel monte ingaggi.
Due offerte già respinte
Nell’ultima sessione di mercato il Botafogo aveva respinto due offerte messicane, da 8 e 9 milioni di dollari, fissando il prezzo a 12 milioni: una cifra ancora superiore alla proposta in preparazione.